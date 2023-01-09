Синегубов: из-за военных действий 40% аграрных земель Харьковской области не подлежат возделыванию

Детали

«У нас постоянно идут обстрелы населенных пунктов, которые находятся вблизи российской границы. В частности, на севере и северо-восточном направлении. Под постоянными обстрелами находятся Волчанск, Купянск, населенные пункты Чугуевского и Харьковского районов. Кроме того, по Купянскому району проходит линия фронта, в частности, по Дворичанскому направлению. Во временной оккупации на территории Харьковской области находятся 29 населенных пунктов и 3 населенных пункта мы называем находящимися в условной серой зоне», – сообщил Синегубов.

Он добавил, что на территории области россия разрушила 14 тысяч зданий и сотни предприятий. В значительной степени пострадал аграрный сектор, ведь из-за заминирования и боевых, около 40% сельскохозяйственных угодий не подлежат возделыванию.

Однако даже из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов люди продолжают возвращаться. В частности, сейчас в Харькове проживает 1,1 млн человек.

«Люди пытаются возобновить свой бизнес, в первую очередь это малый и средний бизнес. Относительно крупного бизнеса была применена релокация некоторых предприятий, некоторые предприятия остаются и пытаются работать, платить налоги и заработную плату. Почти 225 тысяч учеников учатся онлайн», – рассказал Синегубов.

Напомним

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по рынку в пгт Шевченково на Харьковщине.

В результате удара 6 человек получили ранения, еще двое погибли.