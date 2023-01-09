Синєгубов: через військові дії 40% аграрних земель Харківської області не піддаються обробітку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Через постійні обстріли росія завдає значних збитків Харківській області. Зокрема, зруйновано 14 тисяч будівель, сотні підприємств. Через замінування та бойові дій 40% угідь не піддаються обробітку. Про це на брифінгу повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«У нас постійно йдуть обстріли населених пунктів, які знаходяться поблизу російського кордону. Зокрема, на півночі та на північно-східному напрямку. Під постійними обстрілами перебувають місто Вовчанськ, Купʼянськ, населені пункти Чугуївського та Харківського районів. Крім того, по Купʼянському районі проходить лінія фронту, зокрема, по Дворічанському напрямку. В тимчасовій окупації на території Харківської області знаходяться 29 населених пунктів і 3 населені пункти ми називаємо такими, що перебувають в умовній сірій зоні», – повідомив Синєгубов.
Він додав, на території області росія зруйнувала 14 тисяч будівель та сотні підприємств. В значній мірі постраждав аграрний сектор, адже через замінування та бойові, близько 40% сільськогосподарських угідь не підлягають обробітку.
Проте, навіть через активні бойові дії та постійні обстріли люди продовжують повертатися. Зокрема, зараз в Харкові проживає 1,1 млн людей.
«Люди намагаються відновити свій бізнес, в першу чергу це малий і середній бізнес. Щодо великого бізнесу, було застосовано релокацію деяких підприємств, деякі підприємства залишаються і намагаються працювати, сплачувати податки та заробітну плату. Майже 225 тисяч учнів навчаються онлайн», – розповів Синєгубов.
Нагадаємо
Сьогодні російські окупанти завдали ракетний удар по ринку в смт Шевченкове на Харківщині.
Внаслідок удару 6 людей отримали поранення, ще двоє загинули.