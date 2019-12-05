Синоптики рассказали, какой погоды в Украине ожидать до конца недели

КИЕВ. 5 декабря. УНН. До конца текущей недели в Украине преимущественно без осадков, лишь 8 декабря в западных областях небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Днем - до 10 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.