Синоптики рассказали, какой погоды в Украине ожидать до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. До конца текущей недели в Украине преимущественно без осадков, лишь 8 декабря в западных областях небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. Днем - до 10 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток без осадков, лишь 8 декабря в западных областях небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица, 6 декабря ночью и утром в стране местами туман", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-6° мороза, ближайшей ночью в Карпатах 8-13° мороза; днем 2-7° тепла, на крайнем юге страны 8-10° тепла.
Напомним, 5 декабря в Украине до 5 градусов тепла.