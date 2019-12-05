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Синоптики розповіли, якої погоди в Україні очікувати до кінця тижня

Київ • УНН

 • 16522 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. До кінця поточного тижня в Україні переважно без опадів, лише 8 грудня в західних областях невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. Вдень - до 10 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби переважно без опадів, лише 8 грудня в західних областях невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця; 6 грудня вночі та вранці в країні місцями туман", - повідомили синоптики.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-6° морозу, найближчої ночі в Карпатах 8-13° морозу; вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні країни 8-10° тепла.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні до 5 градусів тепла.

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