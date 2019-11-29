Синоптики дали прогноз погоды в Украине на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине в субботу, 30 ноября, местами дожди, возможны с мокрым снегом, в воскресенье, 1 декабря, преимущественно без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра на Левобережье и в Крыму дожди, ночью местами значительные дожди, на остальной территории местами небольшой дождь, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег, температура в течение суток 0-5° тепла (днем в южных областях 4-9°, в Крыму до 13°)", - указали синоптики.
В последующие двое суток, 1-2 декабря, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем 2 декабря в западных, местами северных и центральных областях мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в Карпатах значительный снег, температура ночью 0-6°, в Карпатах до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла.
Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, 30 ноября на востоке и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.