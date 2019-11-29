Синоптики дали прогноз погоди в Україні на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні у суботу, 30 листопада, місцями дощитиме, подекуди з мокрим снігом, у неділю, 1 грудня, переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра на Лівобережжі та в Криму дощі, вночі місцями значні дощі, на решті території місцями невеликий дощ, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг; температура протягом доби 0-5° тепла (вдень у південних областях 4-9°, в Криму до 13°)", - вказали синоптики.
У наступні дві доби, 1-2 грудня, в Україні переважно без опадів, лише вдень 2 грудня у західних, місцями північних та центральних областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, в Карпатах значний сніг; температура вночі 0-6°, в Карпатах до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла.
Вітер в Україні південний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, 30 листопада на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.