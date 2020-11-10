Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Завтра на всей территории Украины ожидается сухая погода, температура ночью до 3 градусов мороза, днем - до 10 тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток в Украине без осадков, 11 ноября на Правобережье ночью и утром туман. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла, на Закарпатье и в Одесской области ночью 1-6° тепла, днем 5-10°", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине во вторник, 10 ноября, ожидается сухая погода, ночью и утром - с туманами, также ожидается приближение ночной температуры до нуля.