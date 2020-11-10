Синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Завтра на всій території України очікується суха погода, температура вночі до 3 градусів морозу, вдень - до 10 тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в Україні без опадів; 11 листопада на Правобережжі вночі та вранці туман. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-8° тепла; на Закарпатті та Одещині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні у вівторок, 10 листопада, очікується суха погода, вночі та вранці - з туманами, також очікується наближення нічної температури до нуля.

Українські Національні Новини

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