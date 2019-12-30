Синоптики дали прогноз погоды на начало нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Начало нового, 2020-го, года - 1 января - принесет в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег с дождем, уже 2 января ожидается погода без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра и 1 января в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололедица, колебания температуры от 3° мороза до 4° тепла, в Карпатах ночью и днем 2-8° мороза", - сообщили синоптики.
Также отмечается, что 2 января - без осадков, ослабление ветра до умеренного; температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 2-6° мороза.
Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.