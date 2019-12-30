Синоптики дали прогноз погоди на початок нового року
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Початок нового, 2020-го, року - 1 січня - принесе в більшості областей України невеликий мокрий сніг з дощем, уже 2 січня очікується погода без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра та 1 січня в більшості областей України невеликий мокрий сніг з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця; коливання температури від 3° морозу до 4° тепла; у Карпатах вночі і вдень 2-8° морозу", - повідомили синоптики.
Також зазначається, що 2 січня - без опадів, послаблення вітру до помірного; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла ; у Карпатах вночі 5-10°морозу, вдень 2-6° морозу.
Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.