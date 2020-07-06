Синоптики дали прогноз погоды на Ивана Купала
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В ночь с 6 на 7 июля, когда в Украине отмечают праздник Ивана Купала, ожидается до 25 градусов тепла, днем 7 июля - до 39 градусов выше нуля. Страной пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, 8 июля на Левобережье грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, 9 июля преимущественно без осадков, лишь на западе и севере днем небольшой дождь", - говорится в сообщении.
Температура в ближайшие сутки в западных областях ночью 14-19°, днем 17-22°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 20-25°, днем 34-39°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 27-33°; 8-9 июля снижение температуры на 4-8°.
Напомним, в ПЦУ развеяли мифы о празднике Ивана Купала.