Синоптики дали прогноз погоды на Ивана Купала

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 45673 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 64277 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111650 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120447 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123140 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161747 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119481 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149673 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104780 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102990 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Синоптики дали прогноз погоды на Ивана Купала

Синоптики дали прогноз погоды на Ивана Купала

Киев  •  УНН

 • 26532 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В ночь с 6 на 7 июля, когда в Украине отмечают праздник Ивана Купала, ожидается до 25 градусов тепла, днем 7 июля - до 39 градусов выше нуля. Страной пройдут грозовые дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"Завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, 8 июля на Левобережье грозовые дожди, во время гроз в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, 9 июля преимущественно без осадков, лишь на западе и севере днем небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Температура в ближайшие сутки в западных областях ночью 14-19°, днем 17-22°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 20-25°, днем 34-39°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 27-33°; 8-9 июля снижение температуры на 4-8°.

Напомним, в ПЦУ развеяли мифы о празднике Ивана Купала.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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