Синоптики дали прогноз погоди на Івана Купала

"Завтра в Україні, крім сходу і південного сходу, 8 липня на Лівобережжі грозові дощі, під час гроз в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с; 9 липня переважно без опадів, лише на заході та півночі вдень невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.

Температура найближчої доби в західних областях вночі 14-19°, вдень 17-22°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 20-25°, вдень 34-39°; на решті території вночі 16-21°, вдень 27-33°; 8-9 липня зниження температури на 4-8°.

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