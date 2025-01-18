Сын олигарха Порошенко признан уклонистом: скрывается от повесток в Лондоне, должен заплатить 25 тыс грн штрафа

Военнообязанный сын народного депутата Петра Порошенко Алексей, который вместе с братом выехал из Украины перед полномасштабным вторжением, официально признан уклонистом. Из-за неявки по военной повестке Алексей Порошенко должен уплатить 25 500 гривен штрафа, - сообщает издание "Informator.Ua".

Согласно официальному документу, который есть в распоряжении редакции, Алексей Порошенко не явился без уважительных причин в Печерский РТЦК по повестке для уточнения данных. Теперь сын Порошенко будет вынужден уплатить в бюджет 25 500 гривен.

"Признать гр. ПОРОШЕНКО Алексея Петровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4.3 ст. 210-1 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн", - идет речь в постановлении начальника Печерского РТЦК.

Если сын олигарха проигнорирует уплату штрафа, его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа провести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", - говорится в документе.

Как сообщалось, старший сын Петра Порошенко, Алексей, который уехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.

Другой сын олигарха, Михаил, тоже скрывается от ВСУ за границей, в Лондоне, и неоднократно попадал в скандалы, связанные с поддержкой России.

Их отец, Петр Порошенко - обвиняемый по статье государственная измена и является подозреваемым в "угольном деле", связанном с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО, что привело к финансированию террористов ЛДНР на сумму минимум 1,5 млрд грн; вел активный бизнес в России, платя налоги в бюджет РФ, что финансировало армию страны-агрессора. Среди предприятий, работавших с РФ: Липецкая кондитерская фабрика, "Богдан Моторс", "Укрпроминвест", "Энергоавтоматика" и другие.

Кроме того, Порошенко фигурирует в деле о передаче контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" структурам Медведчука в 2016 году, что произошло при его поддержке.

По сообщениям СМИ, олигарх также причастен к нецелевому использованию средств благотворительного фонда имени Порошенко, инвестируя их в военные облигации, осуществляя таким образом благотворительную деятельность за счет Минфина Украины.

Ранее Петр Порошенко был министром экономического развития в правительстве Азарова, которого подозревают в государственной измене, и был назначен президентом Януковичем. До этого Порошенко был основателем запрещенной "Партии регионов", причастной к поддержке кремлевского режима, организации сепаратистского съезда в Северодонецке, оправданию оккупации части Востока Украины и последующего полномасштабного вторжения РФ. Участвовал в информационно-правовой легализации Харьковских соглашений, которые привели к потере Крыма, называя их "искусством компромисса".

Порошенко был активным прихожанином и меценатом Украинской церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая поддерживала агрессию РФ против Украины.