Символизирует код нации: украинцы выбрали лучшую монету 2021 года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. По мнению украинцев, лучшей монетой 2021 года стала памятная монета "К 30-летию независимости Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Детали
"По результатам открытого голосования, за лучшую монету 2021 года во всех трех номинациях – "Лучшее раскрытие темы", "Лучшее художественное решение", "Самая популярная монета" – победила памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен – "К 30-летию независимости Украины", – говорится в сообщении.
Монета посвящена принятию Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.
"Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображения цветной вышитой ленты, которая символизируют код нации и напоминает ДНК", – отметили в НБУ.
Автором эскиза стал украинский художник Олег Шупляк. Скульптор – Владимир Атаманчук. Программное моделирование совершил Виталий Андриянов.
Добавим
Конкурс “Лучшая монета года Украины” проводят ежегодно с 2005 года. В этом году он длился с 20 июня по 4 июля 2022 года.
Напомним
Памятные монеты специальных выпусков серии “Вооруженные силы Украины станут оборотными.