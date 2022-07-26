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Символизирует код нации: украинцы выбрали лучшую монету 2021 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. По мнению украинцев, лучшей монетой 2021 года стала памятная монета "К 30-летию независимости Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

"По результатам открытого голосования, за лучшую монету 2021 года во всех трех номинациях – "Лучшее раскрытие темы", "Лучшее художественное решение", "Самая популярная монета" – победила памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен – "К 30-летию независимости Украины", – говорится в сообщении.

Монета посвящена принятию Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

"Композиция на монете изображает Украину: бескрайние живописные поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты, и изображения цветной вышитой ленты, которая символизируют код нации и напоминает ДНК", – отметили в НБУ.

Автором эскиза стал украинский художник Олег Шупляк. Скульптор – Владимир Атаманчук. Программное моделирование совершил Виталий Андриянов.

Добавим

Конкурс “Лучшая монета года Украины” проводят ежегодно с 2005 года. В этом году он длился с 20 июня по 4 июля 2022 года.

Напомним

Памятные монеты специальных выпусков серии “Вооруженные силы Украины станут оборотными.

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