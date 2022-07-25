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Пам’ятні монети серії "Збройні сили України" стануть обіговими

Пам’ятні монети серії "Збройні сили України" стануть обіговими

Київ • УНН

 • 615934 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Пам’ятні монети спеціальних випусків серії “Збройні сили Україниˮ стануть обіговими. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Цитата

"Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні сили України" номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Таке рішення НБУ ухвалив, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет.

Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуть банкам та СІТ-компаніям, щоб вони видавали клієнтам або приймали від них як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Банки-дистриб'ютори не реалізовуватимуть ці монети як нумізматичну продукцію.

Обіговими стануть такі пам'ятні монети:

  • Сили спеціальних операцій Збройних сил України;
  • Військово-морські сили Збройних сил України;
  • Сухопутні війська Збройних сил України;
  • Збройні сили України;
  • Десантно-штурмові війська Збройних Сил України;
  • Державна прикордонна служба України;
  • День пам’яті полеглих захисників України;
  • Повітряні сили Збройних сил України;
  • Учасникам бойових дій на території інших держав;
  • КрАЗ-6322 “Солдатˮ;
  • На варті життя (присвячується військовим медикам);
  • 100-річчя створення Українського військово-морського флоту;
  • День українського добровольця;
  • Захисникам Донецького аеропорту.

Національний банк має приблизно 5,5 млн штук таких монет для підкріплення банків та СІТ-компаній. У майбутньому НБУ планує розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.

Як і усі інші монети України, ці монети будуть обов’язковими до приймання без будь-яких обмежень за їхнім номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для грошових переказів. 

Довідка

Пам’ятні монети спеціальних випусків із серії “Збройні сили Україниˮ мають номінал 10 гривень і виготовлені з недорогоцінного сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

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