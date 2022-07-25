Пам’ятні монети серії "Збройні сили України" стануть обіговими
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Пам’ятні монети спеціальних випусків серії “Збройні сили Україниˮ стануть обіговими. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.
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"Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні сили України" номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Таке рішення НБУ ухвалив, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет.
Усі пам’ятні монети спеціальних випусків передаватимуть банкам та СІТ-компаніям, щоб вони видавали клієнтам або приймали від них як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень. Банки-дистриб'ютори не реалізовуватимуть ці монети як нумізматичну продукцію.
Обіговими стануть такі пам'ятні монети:
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- Сили спеціальних операцій Збройних сил України;
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- Військово-морські сили Збройних сил України;
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- Сухопутні війська Збройних сил України;
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- Збройні сили України;
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- Десантно-штурмові війська Збройних Сил України;
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- Державна прикордонна служба України;
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- День пам’яті полеглих захисників України;
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- Повітряні сили Збройних сил України;
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- Учасникам бойових дій на території інших держав;
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- КрАЗ-6322 “Солдатˮ;
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- На варті життя (присвячується військовим медикам);
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- 100-річчя створення Українського військово-морського флоту;
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- День українського добровольця;
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- Захисникам Донецького аеропорту.
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Національний банк має приблизно 5,5 млн штук таких монет для підкріплення банків та СІТ-компаній. У майбутньому НБУ планує розширювати тиражі та кількість серій обігових пам’ятних монет і випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.
Як і усі інші монети України, ці монети будуть обов’язковими до приймання без будь-яких обмежень за їхнім номіналом для всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для грошових переказів.
Довідка
Пам’ятні монети спеціальних випусків із серії “Збройні сили Україниˮ мають номінал 10 гривень і виготовлені з недорогоцінного сплаву на основі цинку з покривом нікелем.