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Памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" станут оборотными

Памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" станут оборотными

Киев • УНН

 • 615927 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Памятные монеты специальных выпусков серии “Вооруженные силы Украины станут оборотными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Цитата

"Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов как оборотные монеты", – говорится в сообщении.

Детали

Такое решение НБУ принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет.

Все памятные монеты специальных выпусков будут передавать банкам и СІТ-компаниям, чтобы они выдавали клиентам или принимали от них в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Банки-дистрибьюторы не будут реализовывать эти монеты как нумизматическую продукцию.

Оборотными станут такие памятные монеты:

  • Силы специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • Военно-морские силы Вооруженных сил Украины;
  • Сухопутные войска Вооруженных сил Украины;
  • Вооруженные силы Украины;
  • Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • День памяти павших защитников Украины;
  • Воздушные силы Вооруженных сил Украины;
  • Участникам боевых действий на территории других государств;
  • КрАЗ-6322 “Солдатˮ;
  • на страже жизни (посвящается военным медикам);
  • 100-летие создания Украинского военно-морского флота;
  • День украинского добровольца;
  • Защитникам Донецкого аэропорта.

Национальный банк имеет примерно 5,5 млн штук таких монет для подкрепления банков и СІТ-компаний. В будущем НБУ планирует расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.

Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательными к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов. 

Справка

Памятные монеты специальных выпусков из серии “Вооруженные силы Украины" имеют номинал 10 гривен и изготовлены из недрагоценного сплава на основе цинка с покровом никелем.

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