Памятные монеты серии "Вооруженные силы Украины" станут оборотными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Памятные монеты специальных выпусков серии “Вооруженные силы Украины станут оборотными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
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"Национальный банк Украины решил использовать памятные монеты специальных выпусков серии "Вооруженные силы Украины" номиналом 10 гривен во время наличных расчетов как оборотные монеты", – говорится в сообщении.
Детали
Такое решение НБУ принял, учитывая многочисленные пожелания граждан относительно свободного обращения и повышения доступности таких монет.
Все памятные монеты специальных выпусков будут передавать банкам и СІТ-компаниям, чтобы они выдавали клиентам или принимали от них в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Банки-дистрибьюторы не будут реализовывать эти монеты как нумизматическую продукцию.
Оборотными станут такие памятные монеты:
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- Силы специальных операций Вооруженных сил Украины;
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- Военно-морские силы Вооруженных сил Украины;
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- Сухопутные войска Вооруженных сил Украины;
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- Вооруженные силы Украины;
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- Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины;
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- Государственная пограничная служба Украины;
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- День памяти павших защитников Украины;
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- Воздушные силы Вооруженных сил Украины;
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- Участникам боевых действий на территории других государств;
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- КрАЗ-6322 “Солдатˮ;
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- на страже жизни (посвящается военным медикам);
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- 100-летие создания Украинского военно-морского флота;
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- День украинского добровольца;
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- Защитникам Донецкого аэропорта.
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Национальный банк имеет примерно 5,5 млн штук таких монет для подкрепления банков и СІТ-компаний. В будущем НБУ планирует расширять тиражи и количество серий оборотных памятных монет и выпускать их в обращение несколько раз в год в соответствии с международной практикой.
Как и все другие монеты Украины, эти монеты будут обязательными к приему без каких-либо ограничений по их номиналу для всех видов платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для денежных переводов.
Справка
Памятные монеты специальных выпусков из серии “Вооруженные силы Украины" имеют номинал 10 гривен и изготовлены из недрагоценного сплава на основе цинка с покровом никелем.