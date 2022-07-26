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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Символізує код нації: українці обрали найкращу монету 2021 року

Символізує код нації: українці обрали найкращу монету 2021 року

Київ • УНН

 • 240594 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. На думку українців, найкращою монетою 2021 року стала пам’ятна монета "До 30-річчя незалежності України". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі

"За результатами відкритого голосування, за кращу монету 2021 року в усіх трьох номінаціях – "Краще розкриття теми", "Краще художнє рішення", "Найпопулярніша монета" – перемогла пам’ятна монета з нейзильберу номіналом 5 гривень – "До 30-річчя незалежності України", – ідеться у повідомленні.

Монета присвячена ухваленню Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

"Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК", – зазначили в НБУ.

Автором ескізу став український художник Олег Шупляк. Скульптор – Володимир Атаманчук. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов.

Додамо

Конкурс "Краща монета року України" проводять щорічно з 2005 року. Цьогоріч він тривав із 20 червня до 4 липня 2022 року.

Нагадаємо

Пам’ятні монети спеціальних випусків серії “Збройні сили Україниˮ стануть обіговими.

Українські Національні Новини

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