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Семейные врачи будут получать фиксированный процент за каждого пациента - министр

Киев • УНН

 • 13478 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения будут гарантировать семейным врачам фиксированный процент оплаты за каждого пациента. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью журналу "Фокус", передает УНН.

Семейные врачи будут получать фиксированный процент за каждого пациента - министр

"Уже готовим такой документ. На это идут государственные средства", - сообщила Скалецкая.

Этому сообщению предшествовала беседа о недостатках реформы Минздрава.

"В отдельных клиниках заработная плата семейных врачей составляет 5 тыс. грн, в других - 25 тыс. При одинаковом количестве пациентов. Получается, что мы не защищаем врача государственным регулированием, отдаем на самоуправство главного врача его клиники", - рассказала министр.

В Минздраве этот вопрос планируют решить, установив фиксированный процент, который врач будет получать в зависимости от количества пациентов, которые подписали с ним декларацию.

Как сообщал УНН, Скалецкая объяснила, зачем проводится аудит в Минздраве

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