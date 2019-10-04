Семейные врачи будут получать фиксированный процент за каждого пациента - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Министерстве здравоохранения будут гарантировать семейным врачам фиксированный процент оплаты за каждого пациента. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью журналу "Фокус", передает УНН.
"Уже готовим такой документ. На это идут государственные средства", - сообщила Скалецкая.
Этому сообщению предшествовала беседа о недостатках реформы Минздрава.
"В отдельных клиниках заработная плата семейных врачей составляет 5 тыс. грн, в других - 25 тыс. При одинаковом количестве пациентов. Получается, что мы не защищаем врача государственным регулированием, отдаем на самоуправство главного врача его клиники", - рассказала министр.
В Минздраве этот вопрос планируют решить, установив фиксированный процент, который врач будет получать в зависимости от количества пациентов, которые подписали с ним декларацию.
Как сообщал УНН, Скалецкая объяснила, зачем проводится аудит в Минздраве