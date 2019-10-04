Сімейні лікарі будуть отримувати фіксований відсоток за кожного пацієнта - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я гарантуватимуть сімейним лікарям фіксований відсоток оплати за кожного пацієнта. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв’ю журналу "Фокус", передає УНН.
"Вже готуємо такий документ. На це йдуть державні кошти", - повідомила Скалецька.
Цьому повідомленню передувала розмова про недоліки реформи Мінздраву.
"В окремих клініках заробітна плата сімейних лікарів складає 5 тис. грн, в інших – 25 тис. при однаковій кількості пацієнтів. Виходить, що ми не захищаємо лікаря державним регулюванням, віддаємо на самоуправство головного лікаря його клініки", - розповіла міністр.
У Мінздраві це питання планують вирішити, встановивши фіксований процент, який лікар буде отримувати, залежно від кількості пацієнтів, які підписали з ним декларацію.
Як повідомляв УНН, Скалецька пояснила, навіщо проводиться аудит у МОЗ