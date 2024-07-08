На большей части территории Украины 8 июля осадков не ожидается, лишь в западных, днем и в восточных областях кратковременные дожди и грозы, температура днем будет достигать местам жарких 38°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в западных, днем и в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и в Крыму ночью 19-24°, днем сильная жара 35-38°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 28-33°, на крайнем западе страны 25-30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 28-33°, в Киеве 15-17°, днем около 30°.