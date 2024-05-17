Силы сопротивления Мариуполя обнаружили крупнейший полигон рф на юге Донетчины

В результате отслеживания на юге Донецкой области, в Новоазовском районе, Мариупольское Сопротивление установило координаты крупнейшего в Донецкой области, полигона армии рф. К нему перемещается техника оккупантов, также там готовятся бригады. Об этом пишет Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

По данным партизан, полигон армии рф расположен неподалеку от Мариуполя - на юге Донецкой области в Новоазовском районе. Локация обнаружена в результате мониторинга и отслеживания в течение нескольких недель. Указывается что это крупнейший крупнейший российский полигон на юге Донецкой области. По информации Сопротивления, на этот полигон перемещается техника оккупантов с Бердянского направления, соответственно на нем и готовят бригады сс рф.

Оккупанты продолжают превращать Мариупольское направление в военную базу. Наращивают силы в городе и окрестных поселках. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая бы соединяла город с российским ростовым. Строят в Приморском районе филиал нахимовского военно-морского училища. Все для того, чтобы не отдать самый мастабный трофей этой войны - Мариуполь. - отмечает Мариупольский городской совет.

Напомним,

россияне перевозят танки через Мариуполь по железной дороге, вероятно, используя вновь построенную на временно оккупированных территориях железнодорожную ветку Мариуполь-Ростов.