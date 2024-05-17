Сили спротиву Маріуполя виявили найбільший полігон рф на півдні Донеччини

В результаті відстеження на півдні Донецької області, в Новоазовському районі, Маріупольський Спротив встановив координати найбільшого на Донеччині, полігону армії рф. До нього переміщається техніка окупантів, також там готуються бригади. Про це пише Маріупольська міська рада, передає УНН.

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За даними партизанів, полігон армії рф розташований неподалік від Маріуполя - на півдні Донецької області в Новоазовському районі. Локацію виявлено в результате моніторингу та відстеження протягом декількох тижнів. Вказується що це найбільший найбільший російський полігон на півдні Донецької області. За інформацією Спротиву, на цей полігон переміщається техніка окупантів з Бердянського напряму, відповідно на ньому та готують бригади зс рф.

Окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу. Нарощують сили у місті та навколишніх селищах. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським ростовом. Будують у Приморському районі філію нахімовського військово-морського училища. Все задля того, щоб не віддати наймастабніший трофей цієї війни - Маріуполь.