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Сили спротиву Маріуполя виявили найбільший полігон рф на півдні Донеччини

Сили спротиву Маріуполя виявили найбільший полігон рф на півдні Донеччини

Київ • УНН

 • 15224 перегляди

Маріупольський опір виявив найбільший російський військовий полігон на півдні Донецької області, на який перекидають техніку окупантів і тренують бригади.

В результаті відстеження на півдні Донецької області, в Новоазовському районі, Маріупольський Спротив встановив координати найбільшого на Донеччині, полігону армії рф. До нього переміщається техніка окупантів, також там готуються бригади. Про це пише Маріупольська міська рада, передає УНН.

Деталі

За даними партизанів, полігон армії рф розташований неподалік від Маріуполя - на півдні Донецької області в Новоазовському районі. Локацію виявлено в результате моніторингу та відстеження протягом декількох тижнів. Вказується що це найбільший найбільший російський полігон на півдні Донецької області. За інформацією Спротиву, на цей полігон переміщається техніка окупантів з Бердянського напряму, відповідно на ньому та готують бригади зс рф.

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Окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу. Нарощують сили у місті та навколишніх селищах. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським ростовом. Будують у Приморському районі філію нахімовського військово-морського училища. Все задля того, щоб не віддати наймастабніший трофей цієї війни - Маріуполь.

 – наголошує Маріупольська міська рада.

Нагадаємо

росіяни перевозять танки через Маріуполь залізницею, вірогідно, використовуючи новозбудовану на тимчасово окупованих територіях залізничну гілку Маріуполь-ростов.

Ігор Тележніков

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