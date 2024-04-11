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Силы Противовоздушной Обороны действуют на Львовщине в условиях ракетных ударов
Во Львовской области Украины действуют силы противовоздушной обороны для противодействия ракетным угрозам, о чем сообщил председатель областной военной администрации.
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине
Польша подняла в воздух истребители F-16 из-за интенсивных российских ракетных атак на Украину, начав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
Самолеты оккупантов МиГ-31К взлетели с аэродрома рф
Три истребителя МиГ-31К поднялись в воздух с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области рф, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В Харькове приостановили метро и существуют возможные проблемы с энергоснабжением
В связи с российской агрессией в Харькове могут быть перебои с электроснабжением и некоторое время не будет работать метро, сообщил мэр города.
Харьков и область под атакой: рф нанесла по меньшей мере 9 ударов
По меньшей мере 9 российских ударов были нанесены по Харькову и области, что привело к возможным перебоям в электроснабжении, а количество жертв все еще оценивается.
В Запорожской области произошли взрывы
О взрывах в Запорожской области сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
В Харькове прогремела серия взрывов
рф нанесла по меньшей мере пять ударов по Харькову, по словам главы ОВА Олега Синегубова.
Ракета рф выпущена в сторону Миргорода
Вражеская ракета была выпущена в сторону города Миргород, согласно сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
За 11 часов Рада рассмотрела 4294 поправки к закону о мобилизации
Верховная Рада рассмотрела 4294 поправки к законопроекту о мобилизации за 11-часовое заседание.
Объявлена воздушная тревога в Киеве и регионах
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российских баллистических ракет, а жителей призывают немедленно искать укрытие.