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Силы обороны отбили более 40 атак противника на пяти направлениях - Генштаб

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 40 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекамское, Спирное Донецкой области.

Отмечается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

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«На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское», - информирует Генштаб.

Отмечается, что на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

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