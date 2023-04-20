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Сили оборони відбили понад 40 атак противника на п'ятьох напрямках – Генштаб

Сили оборони відбили понад 40 атак противника на п'ятьох напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 506761 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 40 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

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«На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське», - інформує Генштаб.

Зазначається, що на Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

Окрім того, на Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

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