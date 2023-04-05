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Силы обороны отбили более 40 атак противника на четырех направлениях - Генштаб

Силы обороны отбили более 40 атак противника на четырех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 548161 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 40 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать.

«Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки. В то же время, враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что самая сложная ситуация в Бахмуте, но украинские военные находятся в городе. Российские оккупанты не контролируют его.

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