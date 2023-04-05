Сили оборони відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 40 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати.
«Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. В той же час, ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що найскладніша ситуація в Бахмуті, але українські військові знаходяться в місті. Російські окупанти не контролюють його.