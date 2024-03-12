Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Силы обороны отбили 44 штурмов оккупантов и уничтожили 38 единиц российской военной техники. В частности, российский ЗРК "Бук-М2". Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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По его словам, на Таврическом направлении обстановка остается сложной, однако контролируемой. За минувшие сутки противник нанес 23 авиаудара, 3 ракетных удара, провел 44 боевых столкновений, совершил 1094 обстрела и 75 ударов дронами-камикадзе.

Общие потери врага в живой силе составили 420 человек; в вооружении и военной технике - 38 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 6 боевых бронемашин, 6 артиллерийских систем, 1 средство ПВО (ЗРК "Бук-М2") и 24 автомобиля. Нейтрализовано или уничтожено 328 БПЛА различных типов - сообщил Тарнавский.

Кроме того, по его словам, Силы обороны уничтожили также 5 складов боеприпасов, 1 склад ГСМ и 2 вражеских блиндажа.

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