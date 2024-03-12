Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  102508 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  120883 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  119990 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  112818 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  113762 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105095 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188960 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177736 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173471 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275934 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

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Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь

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11 марта 2024, 08:40  •  163311 просмотра
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

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Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  248430 просмотра

Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

На Таврическом направлении Вооруженные силы Украины отбили 44 российские атаки, уничтожили 38 единиц российской военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и 5 складов с боеприпасами.

Война •   •  5902 просмотра
Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук" и 5 складов боеприпасов на Таврическом направлении

российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

Военно-транспортный самолет Ил-76 загорелся в небе и упал недалеко от аэродрома в ивановской области россии. Очевидцы сняли на видео, как горящий самолет падает в лесной массив.

Новости Мира •   •  4544 просмотра
российский военно-транспортный самолет загорелся в небе над ивановской областью и упал в лесу

российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

Приоритетными целями россии в Украине являются президент Владимир Зеленский и руководители украинских спецслужб: на главу военной разведки Кирилла Буданова было совершено более 10 серьезных покушений, в результате которых погибли украинские разведчики.

Война •   •  5535 просмотра
российские спецслужбы более 10 раз пытались убить главу ГУР Буданова - Юсов

После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

БПЛА атаковали нефтебазу в орле, россия, повредив резервуар с бензином объемом 2000 кубометров и вызвав утечку нефтепродуктов.

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После атаки БПЛА на нефтебазу в орле рф произошла утечка нефтепродуктов - росСМИ

За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Городскому голове Тульчина грозит до 6 лет заключения за земельные махинации на сумму $3 млн, связанные с незаконной передачей в аренду сахарному заводу коммунальной земли.

политика •   •  9186 просмотра
За мошенничество на 3 млн грн в Винницкой области будут судить мэра Тульчина

Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

Российские войска в очередной раз за день обстреляли Херсон, ранив 42-летнего мужчину.

Война •   •  9728 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон, есть раненый

"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обстрел Одессы во время визита в город иностранной делегации свидетельствует о неадекватности действий российского лидера владимира путина.

Война •   •  10757 просмотра
"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь

Комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы исключить из законопроекта о мобилизации такие ограничения, как замораживание счетов, банковских карточек, и ограничение вождения автомобиля для тех, кто уклоняется от призыва.

Война •   •  10828 просмотра
Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь

Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом

Белый дом предлагает выделить 482 миллиона долларов на поддержку Украины в бюджете на следующий финансовый год, что поможет восстановить украинскую экономику, укрепить обороноспособность и продвинуть реформы для вступления в ЕС.

политика •   •  7881 просмотра
Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом

Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов

ЕС предложит переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы, но официальные переговоры вряд ли начнутся до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года из-за необходимости достижения согласия между всеми 27 странами-членами ЕС.

политика •   •  8347 просмотра
Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов