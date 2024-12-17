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Силы обороны Украины ведут бои на фронте длиной более 1170 км - Сырский

Силы обороны Украины ведут бои на фронте длиной более 1170 км - Сырский

Киев  •  УНН

 • 7109 просмотра

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Силы обороны Украины ведут активные боевые действия на фронте протяженностью более 1170 километров. Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, а рф привлекает подразделения армии КНДР на Курщине.

Силы обороны Украины продолжают активные боевые действия на фронте длиной более 1170 километров, где самая сложная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет УНН.

«По состоянию на 17 декабря Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров. Наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлениях», - сообщил Сырский.

Российские оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. В то же время уже третьи сутки враг ведет интенсивные наступательные действия на территории Курской области, пытаясь вытеснить подразделения Сил обороны Украины с российской территории. Для этого активно привлекаются подразделения армии Северной Кореи, которые уже понесли значительные потери.

Напомним 

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россия усилила интенсивность боевых действий в курской области, где активно привлекаются подразделения армии КНДР. По его словам, северокорейские наемники уже понесли значительные потери.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск