Силы обороны держат позиции под Угледаром, не дают врагу приблизиться к Авдеевке - Тарнавский

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"Отдыхают орки под Угледаром. Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке", - написал Тарнавский.

По его словам, "наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне".

Напомним

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.