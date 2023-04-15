Силы обороны держат позиции под Угледаром, не дают врагу приблизиться к Авдеевке - Тарнавский
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украинские защитники держат позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, пишет УНН.
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"Отдыхают орки под Угледаром. Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке", - написал Тарнавский.
По его словам, "наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне".
Напомним
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов.