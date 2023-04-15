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Сили оборони тримають позиції під Вугледаром, не дають ворогу наблизитися до Авдіївки - Тарнавський

Сили оборони тримають позиції під Вугледаром, не дають ворогу наблизитися до Авдіївки - Тарнавський

Київ • УНН

 • 554482 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Українські захисники тримають позиції під Вугледаром і не дають російським окупантам наблизитись до Авдіївки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Відпочивають орки під Вугледаром. Сили оборони тримають позиції під цим містом, а також не дають ворогу наблизитися до Авдіївки", - написав Тарнавський.

З його слів, "наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні".

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