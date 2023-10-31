Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, где наши защитники отбили 3 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Генштаб сообщает также, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отбили 2 атаки противника.
Кроме того, отмечается, что на Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Дополнение
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщал, что в районе Бахмута Донецкой области противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям, пытаясь остановить продвижение Сил обороны.