Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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«На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де наші захисники відбили 3 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться в повідомленні.
Генштаб повідомляє також, що в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українські захисники відбили 2 атаки противника.
Окрім того, зазначається, що на Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Доповнення
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що у районі Бахмута Донецької області противник значно посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, намагаючись зупинити просування Сил оборони.