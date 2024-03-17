Силы обороны нанесли 4 авиаудара за сутки - Генштаб

Родители украинской журналистки Кувшиновой, погибшей в 2022 году на Киевщине, подали иск в суд против Fox News

Родители украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла в 2022 году во время подготовки репортажа для Fox News в Горенке под Киевом, подали иск против американской телекомпании за халатность и искажение обстоятельств ее смерти.