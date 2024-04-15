Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук

Силы обороны Украины поразили треть черноморского флота рф, но работы еще хватает. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Плетенчука, на счету Сил обороны Украины есть представители фактически всех типов и классов черноморского флота РФ: сторожевые, большие десантные корабли, подводная лодка и флагман.

На языке цифр можем говорить о трети, но более важными, все же, являются качественные показатели. Поэтому, у нас еще есть над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют с десяток в акватории Черного моря - сказал Плетенчук.

Напомним

Экипажи двух противоминных кораблей, предоставленных Великобританией, уже прошли подготовку и заступили на дежурство, ожидается прибытие еще трех кораблей из Нидерландов и Бельгии, что позволит Украине получить не менее пяти противоминных кораблей в целом.

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