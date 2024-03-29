Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму
Киев • УНН
Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.
Российские суда высшего значения, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перейти к альтернативным портовым объектам на восток. Украина продолжает демонстрировать успех в уменьшении способности Черноморского флота демонстрировать силу в регионе. Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании, передает УНН.
Детали
Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.
В разведке указывают, что анализ изображений показывает, что одно здание было структурно повреждено, включая частичный обвал крыши, а еще два здания пострадали от взрыва. Во время ударов также были повреждены два десантных корабля типа "Ропуха", танки и один разведывательный корабль типа "Юрий Иванов".
"Из-за ударов такого характера российские суда высшего значения, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перейти к альтернативным портовым объектам на восток. Несмотря на попытки россии ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успех в уменьшении способности Черноморского флота демонстрировать силу в регионе", - говорится в отчете.
Напомним
россия активно работает над интеграцией временно оккупированных территорий Украины путем создания там российской административной, образовательной, судебной и инфраструктурной систем, что свидетельствует о ее планах долгосрочной оккупации и русификации этих регионов.
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет
35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ
Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках
Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области
Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок
"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС
На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист
Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт
Популярные
Украина переходит на летнее время 31 марта
В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины
На юге ситуация остается достаточно напряженной - Гуменюк
Подготовка перед ночной атакой: Гуменюк заявила, что рф провела мощную аэроразведку
Из-за атаки рф есть повреждения энергоинфраструктуры в 6 областях, есть аварийные отключения - Шмыгаль
Публикации
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму
Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления
Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов рф, а москва требует полной паспортизации населения до 2026 года.
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегает от продолжения публичных дискуссий о предоставлении Украине немецких крылатых ракет большой дальности "Таурус".
35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ
Франция приглашает военных, полицейских и гражданских сотрудников из 45 иностранных стран присоединиться к обеспечению безопасности на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Вероятно из-за теракта в "Крокусе": в москве силовики устроили обыски в криптообменниках
Российские силовики провели обыски в офисах криптовалютных бирж ABCeX и Beribit в москве, что, возможно, связано с терактом в "Крокусе", где злоумышленники якобы получили средства и криптовалюту.
Аварийные отключения из-за атак рф ввели в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях, есть ограничения в Харьковской области
В нескольких регионах Украины осуществляются аварийные отключения электроэнергии из-за нехватки генерирующих мощностей, вызванный массированной атакой России на украинские электростанции ночью.
Силы ПВО сбили две ракеты над Одессой, из-за падения обломков ранен ребенок
Две российские ракеты, нацеленные на Одессу, были сбиты силами противовоздушной обороны, но обломки упали на город, ранив ребенка.
"Под угрозой не только Украина, но и Молдова": Зеленский на Ставке сообщил, что ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС
Президент Зеленский созвал Ставку Верховного Главнокомандующего для решения серьезных вызовов, среди которых удары российских террористов по энергетическому сектору Украины, необходимость усиления потенциала противовоздушной обороны и активизация усилий с партнерами для быстрого пополнения запасов оружия и боеприпасов.
На Херсонщине в результате детонации снаряда на поле погиб тракторист
В Херсонской области вблизи одного из населенных пунктов Высокопольской громады погиб тракторист, который наехал на взрывное устройство, оставленное российской армией.
Украинцам стоит готовиться к летним отключениям света - эксперт
Летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии в связи с ожидаемым пиковым потреблением и потенциальным дефицитом в энергосистеме, считает директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.