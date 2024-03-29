Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

Российские суда высшего значения, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перейти к альтернативным портовым объектам на восток. Украина продолжает демонстрировать успех в уменьшении способности Черноморского флота демонстрировать силу в регионе. Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Детали

Как отмечают в британской разведке, 24 марта Воздушные силы Украины нанесли ряд ударов по Крыму. Одной из целей был пункт связи Черноморского флота (ЧФ), расположенный в Севастополе.

В разведке указывают, что анализ изображений показывает, что одно здание было структурно повреждено, включая частичный обвал крыши, а еще два здания пострадали от взрыва. Во время ударов также были повреждены два десантных корабля типа "Ропуха", танки и один разведывательный корабль типа "Юрий Иванов".

"Из-за ударов такого характера российские суда высшего значения, которые обычно использовали бы портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены перейти к альтернативным портовым объектам на восток. Несмотря на попытки россии ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успех в уменьшении способности Черноморского флота демонстрировать силу в регионе", - говорится в отчете.

Напомним

россия активно работает над интеграцией временно оккупированных территорий Украины путем создания там российской административной, образовательной, судебной и инфраструктурной систем, что свидетельствует о ее планах долгосрочной оккупации и русификации этих регионов.