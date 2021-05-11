Сигнал Китаю: Япония проводит в регионе первые совместные военные учения с Францией и США

Детали

Недельные учения - это первый раз, когда французские подразделения проводят учения в Японии с американскими и японскими войсками, и аналитики предполагают, что учения призваны послать сигнал все более экспансионистскому и агрессивному Китаю.

Маневры проходят в префектуре Нагасаки на базе Айноура Сухопутных сил самообороны, в штаб-квартире Бригады быстрого развертывания морских сил Японии. Подразделение, созданное в 2018 году по образцу Корпуса морской пехоты США, защищает отдаленные острова страны. Его база расположена менее чем в 1000 км от спорных островов, которые Пекин называет Дяоюйдао и претендует на них, но контролируемые Японией, которая называет их островами Сенкаку.

Некоторые из учений пройдут на полигоне Киришима на острове Кюсю, а также на море и в воздушном пространстве к западу от самого южного главного острова Японии.

Войска трех стран будут тренироваться в десантировании с вертолетов, десантных операциях и моделировании городских боев. Они также будут практиковать доставку гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий.

Министерство обороны Франции сообщило в заявлении, что десантно-боевая группа во главе с судном Jeanne d'Arc, в которую входят фрегат Surcouf и десантный вертолетоносец Tonnere, - на шестимесячном развертывании. "Это не просто тренировочная миссия, это настоящее оперативное развертывание, которое является частью оборонной стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Эта стратегия призвана подтвердить интерес Франции в этой зоне посредством усиления присутствия и активизации двустороннего и регионального сотрудничества", - говорится в сообщении.

Контекст

Франция считает себя не только европейской страной, но и индо-тихоокеанской страной, имеющей пять территорий и 1,5 миллиона граждан в регионе, где также постоянно дислоцируется 8000 ее военнослужащих.

Начальник штаба военно-морского флота Франции, адмирал Пьер Вандье заявил во время своего визита в Японию в ноябре, что этот регион имеет важное значение для Франции. "Новая Каледония и Французская Полинезия является частью французской территории, на которой размещены французские войска", - сказал он в интервью японской газете Sankei.

Он заявил, что надеется, что учения усилят присутствие Франции в регионе и "передадут Пекину сообщение о сотрудничестве между Францией и Японией". "Наше сообщение будет направлено на Китай", - сказал Вандье.

Французский флот является частью растущего присутствия европейских сил в регионе: немецкий военный корабль должен посетить Японию, а оперативная группа Королевского военно-морского флота Великобритании должна прибыть для учений там в течение этого года.

Добавим, в прошлом году Китай заявил, что эсминец ВМС США зашел в его территориальные воды, когда там проходили учения.