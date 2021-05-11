Сигнал Китаю: Японія проводить у регіоні перші спільні військові навчання з Францією і США

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Тижневі навчання - це перший раз, коли французькі підрозділи проводять навчання в Японії з американськими і японськими військами, і аналітики припускають, що навчання покликані послати сигнал все більш експансіоністському і агресивному Китаю.

Маневри проходять в префектурі Нагасакі на базі Айноура Сухопутних сил самооборони, у штаб-квартирі Бригади швидкого розгортання морських сил Японії. Підрозділ, створений в 2018 році за зразком Корпусу морської піхоти США, захищає віддалені острови країни. Його база розташована менш ніж в 1000 км від спірних островів, які Пекін називає Дяоюйдао і претендує на них, але які контролюються Японією, яка називає їх островами Сенкаку.

Деякі з навчань пройдуть на полігоні Кірішіма на острові Кюсю, а також на морі і в повітряному просторі на захід від найпівденнішого головного острова Японії.

Війська трьох країн будуть тренуватися в десантуванні з вертольотів, десантних операціях і моделюванні міських боїв. Вони також практикуватимуть доставку гуманітарної допомоги в разі стихійного лиха.

Міністерство оборони Франції повідомило в заяві, що десантно-бойова група на чолі з судном Jeanne d'Arc, в яку входять фрегат Surcouf і десантний вертольотоносець Tonnere, - на шестимісячному розгортанні. "Це не просто тренувальна місія, це справжнє оперативне розгортання, яке є частиною оборонної стратегії Франції в Індо-Тихоокеанському регіоні. Ця стратегія покликана підтвердити інтерес Франції до цієї зони за допомогою посилення присутності і активізації двостороннього і регіонального співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Франція вважає себе не тільки європейською країною, а й індо-тихоокеанською країною, має п'ять територій і 1,5 мільйона громадян в регіоні, де також постійно дислокується 8000 її військовослужбовців.

Начальник штабу військово-морського флоту Франції, адмірал П'єр Вандьє заявив під час свого візиту до Японії в листопаді, що цей регіон має важливе значення для Франції. "Нова Каледонія і Французька Полінезія є частиною французької території, на якій розміщені французькі війська", - сказав він в інтерв'ю японській газеті Sankei.

Він заявив, що сподівається, що навчання посилять присутність Франції в регіоні і "передадуть Пекіну повідомлення про співпрацю між Францією та Японією". "Наше повідомлення буде спрямоване на Китай", - сказав Вандьє.

Французький флот є частиною зростаючої присутності європейських сил в регіоні: німецький військовий корабель повинен відвідати Японію, а оперативна група Королівського військово-морського флоту Великої Британії має прибути для навчань там пізніше цього року.

Додамо, торік Китай заявив, що есмінець ВМС США зайшов у його територіальні води, коли там проходили навчання