Швейцария усиливает коронавирусные ограничения. Ситуация в больницах страны критическая

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Швейцария усилит ограничения на общественную жизнь с понедельника, потребовав от людей предъявлять сертификат статуса COVID-19 для доступа в закрытые помещения, такие как рестораны, пытаясь подавить четвертую волну коронавирусной инфекции, которая уже вызывает нехватку мест в больницах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.