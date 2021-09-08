Швейцарія посилює коронавірусні обмеження. Ситуація в лікарнях країни критична

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"Ситуація в лікарнях залишається напруженою, відділення інтенсивної терапії дуже завантажені. У деяких кантонах операції відкладаються, а в деяких випадках пацієнти переводяться в інші лікарні", - йдеться в повідомленні кабінету міністрів, де зазначили, що кількість людей, які не були вакциновані все ще занадто висока.

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У вівторок представники охорони здоров'я заявили, що кількість нових випадків COVID-19 в Швейцарії і крихітному сусідньому Ліхтенштейні знову зросло, ставши найвищим показником захворюваності в континентальній Європі.

З початку пандемії більше 800 тисяч осіб заразилися COVID-19. Кількість загиблих перевищила 10 500 осіб.

Трохи більше половини населення Швейцарії було повністю вакциновано, що менше, ніж в інших європейських країнах, через що, уряд намагається переконати більше людей зробити щеплення.

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