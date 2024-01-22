Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле

Швейцария и Индия достигли консенсуса по соглашению о свободной торговле после 16 лет переговоров, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Пармелин отправился в Индию сразу после Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы встретиться со своим коллегой Пиюшем Гоялом.

Схема сделки была согласована и теперь официальные лица работают над окончательным согласованием деталей.

Соглашение создаст рабочие места для молодого населения Индии и обеспечит работу в Швейцарии сказал Пармелин в интервью швейцарской газете Sonntagszeitung.

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