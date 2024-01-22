Швейцария и Индия достигли соглашения о свободной торговле
После 16 лет переговоров Швейцария и Индия достигли договоренности по соглашению о свободной торговле, сообщил министр экономики Швейцарии Ги Пармелин. Сейчас чиновники завершают согласование деталей.
Двое пропавших морпехов США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море
Двое моряков ВМС США считаются погибшими после 10-дневных поисков в Аравийском море у берегов Сомали. Поиски охватили 21 000 квадратных миль с помощью США, Японии, Испании и береговой охраны США.
Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии
Украинский азиатский черный медведь по имени Ямполь, которого спасли из разрушенного войной зоопарка в Донецке, нашел новый дом в шотландском зоопарке "Пять сестер". Несмотря на первоначальные опасения относительно возможного посттравматического стрессового расстройства, Ямпиль хорошо приспосабливается к новой среде.
Из-за непогоды в США погибли почти 90 человек
Суровая погода в Соединенных Штатах привела к гибели по меньшей мере 89 человек за последнюю неделю, причем смертельные случаи были зафиксированы во многих штатах. Эта опасная погода сохраняется, создавая угрозу по всей стране.
Для украинской победы важна поддержка экономики со стороны США - Прицкер
Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер подчеркивает важность экономической помощи США для Украины в противостоянии российской агрессии. Она утверждает, что это может помочь стимулировать украинскую экономику, уменьшить зависимость от международной поддержки и способствовать созданию свободного от коррупции, конкурентного рынка.
WSJ: Евросоюз разрабатывает новый план военной помощи Украине на 22 миллиарда долларов
Европейская служба внешних дел разработала план предоставления военной помощи Украине на сумму более 20 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. План предусматривает создание фонда для совместной закупки вооружений и военной подготовки, средства из которого будут возвращены странам ЕС.
В Украине будут строить блоки для атомных станций - Минэнергетики
Украина начнет строительство крупных атомных энергоблоков в 2024 году в сотрудничестве с западными странами, включая США. Всего планируется разработать девять энергоблоков по американской технологии AR1000.
В России осудили контрактников за отказ воевать в Украине
Семеро российских контрактников были осуждены за отказ участвовать в войне России против Украины. Александр Максимов получил самый длинный приговор - два с половиной года заключения в колонии общего режима.
Премьер Индии Моди откроет индуистский храм, построенный на обломках мечети 16 века
Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно откроет индуистский храм, построенный на месте разрушенной исторической мечети, в результате чего в 1992 году во время беспорядков погибло 2000 человек. Это событие рассматривается как символическое начало предвыборной кампании Моди.
Нетаньяху отверг освобождение израильских заложников на условиях ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил условия ХАМАС по освобождению более 130 израильских заложников. Требования ХАМАСа включают прекращение войны, вывод израильских войск из Полосы Газы, сохранение своей власти в регионе и освобождение палестинских заключенных.