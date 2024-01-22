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Швейцарія та Індія досягли угоди про вільну торгівлю

Швейцарія та Індія досягли угоди про вільну торгівлю

Київ • УНН

 • 34362 перегляди

Після 16 років переговорів Швейцарія та Індія досягли домовленості щодо угоди про вільну торгівлю, повідомив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін. Наразі чиновники завершують узгодження деталей.

Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років переговорів, заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Пармелін вирушив до Індії відразу після Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб зустрітися зі своїм колегою Піюшем Гоялом.

Схему угоди було узгоджено й тепер офіційні особи працюють над остаточним узгодженням деталей.

Угода створить робочі місця для молодого населення Індії та забезпечить роботу у Швейцарії

сказав Пармелін в інтерв’ю швейцарській газеті Sonntagszeitung.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною набуде чинності на початку 2024 року - Мінекономіки13.12.23, 13:09 • 32126 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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