Швейцарія та Індія досягли угоди про вільну торгівлю
Київ • УНН
Після 16 років переговорів Швейцарія та Індія досягли домовленості щодо угоди про вільну торгівлю, повідомив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін. Наразі чиновники завершують узгодження деталей.
Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років переговорів, заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Пармелін вирушив до Індії відразу після Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб зустрітися зі своїм колегою Піюшем Гоялом.
Схему угоди було узгоджено й тепер офіційні особи працюють над остаточним узгодженням деталей.
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