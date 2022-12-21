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шойгу заявил, что в 2023 году рф продолжит войну в Украине “до окончательного завершения”

Киев • УНН

 • 556973 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. министр обороны россии сергей шойгу заявил, что рф продолжит вести войну в Украине в 2023 году до ее “полнейшего завершения”. Об этом он заявил на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента рф владимира путина, передает УНН.

Цитата

"Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение “специальной военной операции” до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал шойгу.

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Добавим

Глава оборонного ведомства рф сергей шойгу предложил увеличить призывной возраст в россии.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 99 740 человек, 3002 танков, 282 самолетов, 267 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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