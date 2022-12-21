шойгу предложил увеличить призывной возраст в россии

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"При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - цитируют росСМИ заявления министра.

Детали

шойгу также предложил разрешить солдатам-срочникам заключать контракт с первого дня службы.

Отмечается, что численность российских вооруженных сил глава минобороны рф хотел бы довести до 1,5 млн военнослужащих, чтобы контрактников среди них было 695 тысяч.

Дополнение

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что руководство россии рассматривает вопрос общей мобилизации, не исключено, что россия закроет границы для выезда мужчин до 65 лет.

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