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шойгу запропонував збільшити призовний вік у рф

шойгу запропонував збільшити призовний вік у рф

Київ • УНН

 • 540100 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністр оборони росії сергій шойгу запропонував збільшити призовний вік. На колегії міністерства оборони він звернувся до президента росії володимира путіна з пропозицією брати на строкову службу в армії з 21 до 30 років, а не з 18 до 27, як зараз, передає УНН.

Цитата

"При комплектуванні збройних сил поетапно збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний – підвищити до 30 років", – цитують росЗМІ заяви міністра.

Деталі

шойгу також запропонував дозволити солдатам-строковикам укладати контракт із першого дня служби.

Зазначається, що чисельність російських збройних сил глава міноборони росії хотів би довести до 1,5 млн військовослужбовців, щоб контрактників серед них було 695 тисяч.

Доповнення

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що керівництво росії розглядає питання загальної мобілізації, не виключено, що росія закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

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