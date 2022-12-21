Мы будем бить по врагу на любой территории, где сочтем необходимым — Данилов

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«То, что производит наш военно-промышленный комплекс сегодня, он поражает. Не только есть вещи, которые уже сегодня знают публично. Есть и разработки, которые уже применяются и очень удачно по многим направлениям. Я бы не хотел об этом говорить. Об этом больше говорит враг, когда начинает обижаться, что долетело туда, куда они даже не представляли, что оно может вообще там появиться. Могу сказать, что это только начало, остановки не будет, потому что мы не можем замораживать этот конфликт. Мы будем бить по врагу там, где будем считать необходимым, на любой территории. Что касается военных русской федерации, мы их должны убрать с нашей территории, и не только с нашей – для того, чтобы у них не было возможности воевать и убивать наших женщин, детей, и наших пожилых людей», – сообщил Данилов.

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что шансов у россии победить войну нет. Но этим она и опасна, ведь может прибегнуть к радикальным действиям.



