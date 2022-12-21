Ми будемо бити ворога на будь-якій території, де вважатимемо за необхідне — Данілов

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«Те, що виробляє наш військово-промисловий комплекс сьогодні, він вражає. Не тільки є речі, про які вже сьогодні знають публічно. Є і розробки, які вже застосовуються і дуже вдало за багатьма напрямками. Я не хотів би про це говорити. Про це більше каже ворог, коли починає ображатися, що долетіло туди, куди вони навіть не уявляли, що воно може взагалі там з’явитися. Можу сказати, що це тільки початок, зупинки не буде, тому що ми не можемо заморожувати цей конфлікт. Ми будемо бити ворога там, де будемо вважати за необхідне, на будь-якій території. Те, що стосується військових російської федерації, ми їх маємо прибрати з нашої території, і не тільки з нашої – для того, щоб у них не було спроможності воювати і вбивати наших жінок, дітей, і наших літніх людей», – повідомив Данілов.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що шансів у росії перемогти війну немає. Але цим вона і небезпечна, адже може вдатися до радикальних дій.



