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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14241 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ми будемо бити ворога на будь-якій території, де вважатимемо за необхідне — Данілов

Ми будемо бити ворога на будь-якій території, де вважатимемо за необхідне — Данілов

Київ • УНН

 • 154199 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Зараз на озброєнні Сил оборони є українські розробки, які успішно атакують ворога там, де він цього не очікував. І це лише початок. Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

«Те, що виробляє наш військово-промисловий комплекс сьогодні, він вражає. Не тільки є речі, про які вже сьогодні знають публічно. Є і розробки, які вже застосовуються і дуже вдало за багатьма напрямками. Я не хотів би про це говорити. Про це більше каже ворог, коли починає ображатися, що долетіло туди, куди вони навіть не уявляли, що воно може взагалі там з’явитися. Можу сказати, що це тільки початок, зупинки не буде, тому що ми не можемо заморожувати цей конфлікт. Ми будемо бити ворога там, де будемо вважати за необхідне, на будь-якій території. Те, що стосується військових російської федерації, ми їх маємо прибрати з нашої території, і не тільки з нашої – для того, щоб у них не було спроможності воювати і вбивати наших жінок, дітей, і наших літніх людей», – повідомив Данілов.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, що шансів у росії перемогти війну немає. Але цим вона і небезпечна, адже може вдатися до радикальних дій.

Українські Національні Новини

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