шойгу заявив, що в 2023 році рф продовжить війну в Україні "до остаточного завершення"

Цитата

"Пріоритетні завдання на 2023 рік: продовжити проведення “спеціальної військової операції” до повного виконання завдань. Російським угрупованням військ та сил забезпечити збереження миру та стабільності у Нагірному Карабаху та Сирії", - сказав шойгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ми будемо бити по ворогові на будь-якій території, де визнаємо необхідним — Данілов

Додамо

Глава оборонного відомства росії Сергій Шойгу запропонував збільшити призовний вік у росії.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф до України досягли вже близько 99 740 осіб, 3002 танків, 282 літаків, 267 гелікоптерів і сотень одиниць військової техніки.