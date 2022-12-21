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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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шойгу заявив, що в 2023 році рф продовжить війну в Україні "до остаточного завершення"

шойгу заявив, що в 2023 році рф продовжить війну в Україні "до остаточного завершення"

Київ • УНН

 • 556975 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що рф продовжить вести війну в Україні в 2023 році до її “повного завершення”. Про це він заявив на підсумковій колегії військового відомства за участю президента росії володимира путіна, передає УНН.

Цитата

"Пріоритетні завдання на 2023 рік: продовжити проведення “спеціальної військової операції” до повного виконання завдань. Російським угрупованням військ та сил забезпечити збереження миру та стабільності у Нагірному Карабаху та Сирії", - сказав шойгу.

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Додамо

Глава оборонного відомства росії Сергій Шойгу запропонував збільшити призовний вік у росії.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф до України досягли вже близько 99 740 осіб, 3002 танків, 282 літаків, 267 гелікоптерів і сотень одиниць військової техніки.

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