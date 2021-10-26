Закупки Тищенко: УНН не нашел на Бессарабке гречку за 12 и говядину за 50 гривен

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Люди на вопрос журналиста, где можно купить гречку, пошутили, что ее всю раскупил Тищенко.

“Доллар по восемь вот здесь за уголком. Гречки у нас нет, Тищенко ее всю раскупил”, - сказал один мужчина.

Тищенко также заявлял, что на той же Бессарабке покупал говядину за 50-70 гривен. А когда прошелся по ценам, то заявил, что видел ее и по 20.

"Это просто глупости", - сказала одна из продавщиц.

Один из покупателей предложил привести Тищенко на рынок, чтобы он показал, где видел такие цены.

Как сообщили продавцы мяса, его цена от 200 гривен за килограмм. Тищенко говорит, что от 50 до 70 гривен.

Как выяснили журналисты, на Бессарабке отдела с крупами нет вообще, соответственно, и гречки, которая стоит 12 гривен.

“Я 34 года работаю, у нас вообще нет отдела круп. Он сказал, что у нас есть крупа гречневая. У нас и хлебного отдела нет, а он придумал, что есть какой-хлеб", - сообщила журналистам УНН продавщица.

"С семенами, с клубникой, какой-то такой вкусный", - заявлял Тищенко.

Относительно сала, которое можно было бы приобрести за 200 гривен, журналистам удалось найти и за 30.

Напомним

С начала года украинские производители свинины увеличили цены на 11%.