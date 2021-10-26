Закупи Тищенка: УНН не знайшов на Бесарабці гречку за 12 і яловичину за 50 гривень

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Люди на запитання журналіста, де можна купити гречку пожартували, що її всю розкупив Тищенко.

“Долар по вісім ось тут за кутком. Гречки у нас немає, Тищенко її всю розкупив”, — сказав один чоловік.

Тищенко також заявляв, що на тій же Бесарабці купував яловичину за 50-70 гривень. А коли пройшовся по цінах, то заявив, що бачив її і по 20.

“Це просто дурниці”, — сказала одна з продавчинь.

Один з покупців запропонував привести Тищенка на ринок, аби він показав, де бачив такі ціни.

Як повідомили продавчині м’яса, його ціна від 200 гривень за кілограм. Тищенко ж каже, що від 50 до 70 гривень.

Як з’ясували журналісти, на Бесарабці відділу з крупами немає взагалі, відповідно і гречки, яка коштує 12 гривень.

“Я 34 роки працюю, у нас взагалі немає відділу круп. Він сказав, що у нас є крупа гречана. У нас і хлібного відділу немає, а він вигадав, що є якийсь хліб”, — повідомила журналістам УНН продавчиня.

“З насінням, з полуницею, якийсь такий смачний”, — заявляв Тищенко.

Щодо сала, яке можна було б придбати за 200 гривень, то журналістам вдалось знайти і за 30.

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