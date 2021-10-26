Закупи Тищенка: УНН не знайшов на Бесарабці гречку за 12 і яловичину за 50 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Нардеп Микола Тищенко заявив журналістам, що на Бесарабському ринку у центрі столиці можна придбати яловичину за 50 гривень, а гречку за 12 гривень. Журналісти УНН завітали на ринок та перевірили, чи є такі ціни.
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Люди на запитання журналіста, де можна купити гречку пожартували, що її всю розкупив Тищенко.
“Долар по вісім ось тут за кутком. Гречки у нас немає, Тищенко її всю розкупив”, — сказав один чоловік.
Тищенко також заявляв, що на тій же Бесарабці купував яловичину за 50-70 гривень. А коли пройшовся по цінах, то заявив, що бачив її і по 20.
“Це просто дурниці”, — сказала одна з продавчинь.
Один з покупців запропонував привести Тищенка на ринок, аби він показав, де бачив такі ціни.
Як повідомили продавчині м’яса, його ціна від 200 гривень за кілограм. Тищенко ж каже, що від 50 до 70 гривень.
Як з’ясували журналісти, на Бесарабці відділу з крупами немає взагалі, відповідно і гречки, яка коштує 12 гривень.
“Я 34 роки працюю, у нас взагалі немає відділу круп. Він сказав, що у нас є крупа гречана. У нас і хлібного відділу немає, а він вигадав, що є якийсь хліб”, — повідомила журналістам УНН продавчиня.
“З насінням, з полуницею, якийсь такий смачний”, — заявляв Тищенко.
Щодо сала, яке можна було б придбати за 200 гривень, то журналістам вдалось знайти і за 30.
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